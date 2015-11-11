Loading...

Truffa Olio d'Oliva, Codacons: "Consumatori Possono Chiedere Risarcimento"

11/11/2015

Vendevano olio d'oliva ma facevano credere ai consumatori che quello contenuto nelle bottiglie fosse olio extravergine d'oliva. Rischiano grosso, ora molte celebri aziende, come Bertolli, Carapelli, Coricelli e Sasso. Guariniello, infatti, ha avviato un'inchiesta per frode in commercio

  Gli oli adulterati, a quanto pare, sono stati prodotti in 3 regioni: Toscana, Abruzzo e Liguria. Il pm Guariniello ha già avvisato il Ministero delle Politiche del fatto che il contenuto delle bottiglie era semplice olio d'oliva, non quindi olio extravergine, più pregiato e costoso. A segnalare la truffa al pm Guariniello è stata una testata specializzata, evidenziando che non è in gioco un problema di salute ma di correttezza nei confronti dei consumatori e di prezzo. Ricordiamo che l'olio extravergine è quello di prima spremitura, quindi ha caratteristiche e sapore diversi da quello d'oliva; ecco perché costa di più. Il Codacons ha asserito che tutti coloro che hanno consumato prodotti delle aziende finite nell'inchiesta possono farsi risarcire e costituirsi parte offesa nel procedimento avviato dalla Procura. Basta andare sul sito web del Codacons e riempire un modulo. Ecco le aziende truffaldine: Bertolli, Coricelli, Carapelli, Sasso, Antica Badia, Santa Sabina e Primadonna.
Cerro Maggiore, Crolla Edificio per Fuga di Gas: un Morto e 3 Feriti

Influenza: Vaccino Disponibile in Farmacia, non Temere Effetti Collaterali

