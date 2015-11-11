Loading...

Cerro Maggiore, Crolla Edificio per Fuga di Gas: un Morto e 3 Feriti

11/11/2015

Dramma a Cerro Maggiore, nel Milanese, dove è esploso un edificio. Si ipotizza che la causa della deflagrazione sia stata una fuga di gas. Una donna è morta e almeno 3 persone hanno riportato ferite su tutto il corpo

  La tranquillità di Cerro Maggiore è stata violata, nel pomeriggio, da un botto potente. Una palazzina è crollata ed è morta una donna. 3 persone che si trovavano nell'edificio al momento dell'esplosione, una donna vicino alla vittima e due operai che stavano riparando l'impianto del gas, sono stati trasportati in ospedale per le gravi ustioni riportate. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e le forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati in diversi nosocomi. Secondo le ultime informazioni, gli operai stavano tentando di scovare la fuga di gas ma, all'improvviso, l'impianto è scoppiato. La palazzina è crollata immediatamente. La vittima aveva 80 anni. Uno degli operai ricoverati è in gravissime condizioni. Pare che la fuga di gas sia stata provocata, nei giorni scorsi, durante i lavori per la posa della fibra ottica. Forze dell'ordine e volontari stanno ancora cercando tra le macerie eventuali superstiti.
