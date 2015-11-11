Home Salute Influenza: Vaccino Disponibile in Farmacia, non Temere Effetti Collaterali

di Redazione 11/11/2015

L'inverno sta per arrivare, e con lui le basse temperature e l'influenza. Medici ed esperti non si stancheranno mai di ricordare quanto sia importante sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale La prevenzione è l'arma numero uno per evitare l'influenza. Lo sottolinea anche il presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali, Massimo Andreoni: "E' fondamentale. Non bisogna ripetere l'errore dello scorso anno, quando per evitare gli effetti collaterali che erano stati segnalati ma mai effettivamente riscontrati, c'è stato un aumento di mortalità a causa di infezioni respiratorie. Il vaccino è fondamentale, ed è già stato preparato su quei ceppi virali che hanno circolato nell'altro emisfero, nonostante vi sia una stretta sorveglianza pronta ad adeguarlo ad eventuali nuovi ceppi". Andreoni rammenta che sussistono soggetti vulnerabili, che devono assolutamente vaccinarsi, come ipertesi, over 65 e cardiopatici. Quando ci sarà il picco dell'influenza? Secondo Andreoni, oltre un milione di italiani saranno costretti a letto dall'influenza a fine gennaio. Anziani, bimbi e persone con particolari patologie, quindi, devono ricordare di vaccinarsi. Nelle farmacie italiane è già arrivato il vaccino. Non temete gli effetti collaterali, visto che non sussistono prove del nesso tra vaccino antinfluenzale e gravi patologie.

