Ungheria, Merkel visita centro accoglienza Heidenau: estremisti destra la contestano

di Redazione 27/08/2015

In Ungheria c'è grande agitazione. Il popolo e le istituzioni vogliono impedire l'afflusso di migranti. Ecco, allora, che verranno spediti oltre 2.000 poliziotti ungheresi alla frontiera con la Serbia per tenere sotto controllo le ondate di migranti Angela Merkel, cancelliera tedesca, ieri ha visitato il centro di accoglienza di Heidenau, non lontano da Dresda, ed è stata criticata ed offesa da estremisti di destra. Molti hanno urlato frasi del tipo "Preoccupati prima della tua gente!". Anche molti anziani e famiglie hanno protestato contro la Merkel, prima della visita. Ovviamente, la zona è stata presidiata da numerosi poliziotti per tutelare la cancelliera tedesca, il sindaco di Heidenau, Juergen Optiz, e il governatore della Sassonia, Stanislaw Tillich. Merkel ha ribadito la necessità di non chiudere le porte ai migranti, sottolineando la "tolleranza zero" per tutti quelli che tentano di ledere la dignità umana ai migranti. Ieri sera, il presidente americano Barack Obama ha telefonato alla Merkel, complimentandosi per il modo in cui sta gestendo la crisi dei migranti in Europa. All'inquilino della Casa Bianca piace la decisione, presa dalla Merkel, di 'aprire le porte' ai profughi siriani. In Ungheria, però, si vuole evitare che altri migranti entrino dalla Serbia. Dal prossimo 5 settembre verranno spediti alla frontiera con la Serbia oltre 2.100 poliziotti per presidiare la zona. I 'cacciatori di confine', tuttavia non avranno l'ordine di sparare. Il governo ungherese sta pensando anche di utilizzare l'esercito per fronteggiare i flussi migratori provenienti dalla parte meridionali della nazione. E' veramente alto il numero di migranti che, ogni giorno, tentano di entrare in Ungheria dalla Serbia.

