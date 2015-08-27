Home Salute Svezia, riceve utero dalla madre e partorisce: ora vuole altro figlio

di Redazione 27/08/2015

Una donna di 30 anni ha partorito il suo primogenito a Goteborg, in Svezia. Fin qui nulla di particolare. La spettacolarità del parto, però, è dovuta al fatto che alla neo mamma era stato impiantato l'utero della madre La 30enne svedese ha potuto, quindi, 'assaporare' la gioia della maternità, dopo essersi sottoposta ben 4 volte a fecondazione artificiale. Alla donna era stato asportato il suo utero, quando aveva 20 anni, per un tumore. Matts Brannstrom, il chirurgo che ha eseguito l'intervento, aveva già effettuato diverse sperimentazioni su 9 donne, un anno fa, ma solamente una donna aveva dato alla luce un bimbo. Dopo aver ricevuto l'utero della madre, la 30enne ha dovuto attendere un anno prima di sottoporsi a fecondazione artificiale. L'intervento è decisamente importante, visto che, in passato, donne avevano partorito dopo un trapianto di utero, ma quest'ultimo proveniva da donatore non vivente. La 30enne di Goteborg è così contenta che ora vuole fare un altro figlio. Ci riuscirà? Noi glielo auguriamo.

