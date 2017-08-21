Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio Nehme tronista

Uomini e Donne anticipazioni: Giorgio Nehme tronista

di Redazione 21/08/2017

Ormai manca poco più di una settimana alle prime registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, previste il 29 agosto, ma già in questi giorni verranno realizzati i filmati di presentazione dei nuovi tronisti e siamo certi che arriveranno anticipazioni tv succose su quelli che saranno i protagonisti del dating show di Maria De Filippi nei prossimi mesi. Tra loro crescono giorno dopo giorno le quotazioni di Giorgio Nehme che non è un volto nuovo per Canale 5. Due anni fa infatti il ragazzo milanese si era fatto notare prima entrando nel corpo di ballo dei professionisti di Amici, ruolo con il quale aveva partecipato anche al 'serale' del talent di Canale 5, ma soprattutto come 'tentatore' nella seconda edizione di Temptation Island 2015. Era stato lui a mettere in crisi il rapporto tra Aurora Betti (che tra poche settimane diventerà mamma per la prima volta) e Gianmarco Valenza anche se come abbiamo capito successivamente la ragazza era già arrivata con intenzioni bellicose e aveva sfruttato l'occasione per mettere in crisi il suo ragazzo. Alla fine si erano lasciati, Valenza è diventato tronista senza troppa fortuna mentre Giorgio Nehme non ha proseguito la sua conoscenza con Aurora. Da Allora il nome di Giorgio è stato più volte accostato al ruolo di tronista di Uomini e Donne senza però che ai rumors seguisse un'effettiva chiamata da parte della redazione del programma. Oggi però l'aria sembra diversa e la sua è una delle candidature più forti anche perché come ha confermato in una recente intervista è ancora single. Per ora sta studiando per ottenere una laurea in fisioterapia, come la madre, ma una chiamata da Canale 5 potrebbe cambiare i suoi programmi.

