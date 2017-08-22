Home Gossip Temptation Island Vip nelle mani di Simona Ventura

Temptation Island Vip nelle mani di Simona Ventura

di Redazione 22/08/2017

Le ultime anticipazioni tv confermano che Super Simo condurrà Temptation Island Vip ma sarà anche a Striscia la Notizia Era stato annunciato qualche settimana fa dalle anticipazioni tv come una delle possibili grandi novità per la prossima stagione di Canale 5, poi il progetto sembrava accantonato almeno per il momento e invece Temptation Island Vip sarà uno dei programmi di punta in prima serata. E a condurlo sarà Simona Ventura che così corona il suo personale sogno di tornare alla conduzione di in reality importante. Per il momento di tratta soltanto di un'indiscrezione, ma a Dagospia sembrano certi che si possa trasformare in realtà. Super Simo è stata rilanciata da Selfie – Le cose cambiano, un progetto nato dalla vulcanica mente di Maria De Filippi, e l'amicizia tra le due regine della tv italiana è nota. Così non sembra strano pensare che Queen Mary abbia pensato proprio alla Ventura per lanciare alla grande la prima edizione di Temptation Island Vip che avrà una formula quasi identica a quella del docu reality ormai consolidato con Filippo Bisciglia ma sarà dedicato soltanto a coppie molto note non solo nel mondo dello spettacolo e della tv. Non sarà però questo l'unico impegno per Simona Ventura nella prossima stagione televisiva a Mediaset: quasi sicuramente infatti la vedremo anche dietro al bancone di Striscia la Notizia per dare il cambio a Michelle Hunziker nei primi mesi del tg satirico di Canale 5. Nulla da fare invece per Surviving Africa, il programma a metà tra reality e game show che debutterà nei prossimi mesi, probabilmente su Italia 1. Dopo la rinuncia di Raz Degan sembrava che potesse toccare proprio alla Ventura e invece è caccia aperta al conduttore.

