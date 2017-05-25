Home Anticipazioni Uomini e Donne Gemma del Trono Over scaricata da Marco

Gemma del Trono Over scaricata da Marco

di Redazione 25/05/2017

L'ultima registrazione di Uomini e Donne prima della pausa estiva è stata dedicata al Trono Over e non sono mancate le sorprese clamorose, a cominciare dalla lite tra Gemma Galgani e Marco Firpo che rischia ancora una volta di far saltare la storia d'amore della storica 'dama' torinese proprio quando invece sembrava che avesse ormai finalmente trovato l'uomo giusto per dimenticare le amarezze provate con Giorgio Manetti. In base alle anticipazioni di Uomini e Donne, qualche giorno fa i due si sono rivisti a cena e in quella occasione Marco ha ammesso di essere attratto, ma non ancora innamorato di Gemma. Un voltafaccia inaspettato soprattutto per la Galgani che si è sfogata con la redazione del dating show, anche se non ha trovato molto appoggio in studio. La prima ad attaccarla è stata come al solito Tina Cipollari che ritiene eccessive e finte le sue lacrime, ma duro è stato anche Giorgio Manetti che si è mostrato solidale con Marco perché gli sembrano parole coerenti con quelle degli ultimi mesi. La donna però è molto presa e non le sta bene questo atteggiamento perché se non c'è amore non ha senso continuare. Si arriverà ad una clamorosa rottura oppure stanno solo preparando il terreno per la puntata speciale che è in programma nelle prossime settimane in prima serata? Tempi duri però anche per Roberta Mingione, l'affascinante vigilessa cuneese che sta uscendo con Giorgio. Natalia ha svelato mostrando delle foto che la donna è amica di Simona e Fabrizia, con le quali invece aveva avuto una feroce discussione, ma soprattutto avrebbe ammesso con lei di voler uscire con Manetti solo per avere visibilità. Un gioco che l'uomo aveva già capito e nonostante lei si sia difesa ha deciso di non vederla più perché non si fida.

