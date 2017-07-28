Home Uomini e Donne Uomini e Donne, Desirée svela i suoi segreti

di Redazione 28/07/2017

Una delle ospiti nella terza puntata di #Estate, il talk show condotto da Alfonso Signorini in seconda serata su Canale 5 oggi (28 luglio), è l'ex tronista Desirée Popper. La modella brasiliana è stata grande protagonista nella prima parte della stagione, prima come possibile concorrente all'Isola dei Famosi 2017 e poi come tronista di Uomini e Donne anche se in entrambe le occasioni non ha avuto fortuna, ma soprattutto non è mai riuscita a farsi amare fino in fondo dal pubblico. Desirée è tornata a parlare della sua esperienza come tronista di Uomini e Donne, spiegando di essere stata spesso fraintesa. Non ha mai voluto creare a tutti i costi una rivalità con Rosa Perrotta, arrivata sulla poltrona rossa nello stesso periodo, e quando diceva che la trovava più bella di lei era assolutamente sincera. Come era sincera quando aveva paura dei giudizi di Tina Cipollari, perché sa quanto possa contare il suo parere presso il pubblico. Alla fine non ha trovato l'amore non perché si è impegnata poco oppure aveva qualcuno fuori, come è stato insinuato, ma soltanto perché ha avuto poco tempo per conoscere i suoi corteggiatori e per natura lei è molto diffidente per il difficile rapporto con il padre che ha già più volte raccontato. Ma cosa vuole fare adesso la Popper nella vita? Quello che le piace e quindi si è messa a disegnare costumi anche se in realtà non ha mai frequentato un corso di moda, ma nel frattempo ha anche ottenuto il tesserino come personal trainer. Così negli ultimi tempi ha aperto una pagina su Instagram nella quale dispensa consigli sulla forma fisica in attesa di avere nuove occasione. Ma si ritiene una ragazza fortunata e ringrazia sempre per quello che ha ottenuto nella sua nuova vita italiana.

