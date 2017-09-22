Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne: Giulia Latini per Mattia Marciano?

Uomini e Donne: Giulia Latini per Mattia Marciano?

di Redazione 22/09/2017

C'è grande attesa per le nuove registrazioni di Uomini e Donne, anche perché il Trono Classico sta cominciando ad entrare nel vivo ma fino ad oggi ci sono state poche indicazioni da parte dei nuovi tronisti che non vogliono scoprire tutte le loro carte. Secondo le ultime anticipazioni tv il giorno buono dovrebbe essere sabato 23 settembre. Torneranno così in studio Sabrina Ghio, Paolo Crivelli, Alex Migliorini e Mattia Marciano, ma è soprattutto su quest'ultimo che si accentra l'attenzione. Mattia infatti è diventato tronista a furor di popolo perché nella passata stagione di Uomini e Donne come corteggiatore di Desirée Popper si era fatto molto apprezzare dal pubblico rimasto deluso dalla mancata scelta della modella brasiliana. Da quando è tornato in studio però sembra che il bel dentista napoletano abbia cambiato atteggiamento, mostrando una faccia di sé che i fans non conoscevano e non a tutti è piaciuta. Così sembra che ci sia bisogno di una svolta per lui e potrebbe arrivare da una nuova corteggiatrice a sorpresa, Giulia Latini. La ragazza romana in questi giorni ha fatto notizia per il terribile incidente automobilistico nel quale è rimasta coinvolta, per fortuna senza grandi conseguenze fisiche, ma sono molti quelli che la vorrebbero rivedere tornare negli studi di Maria De Filippi ancora una volta come corteggiatrice per far capitolare Mattia. I due ragazzi sono sicuramente amici, dopo essersi conosciuti qualche mese fa a Uomini e Donne anche se fino ad oggi nessuno dei due è uscito allo scoperto. Ma i tempi per una clamorosa sorpresa sembrano maturi e i rumors su una clamorosa svolta si stanno susseguendo. Vi piacerebbe cominciare a seguire questa coppia?

