Home Gossip Grande Fratello Vip 2017, tutti contro Simona Izzo

Grande Fratello Vip 2017, tutti contro Simona Izzo

di Redazione 22/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cambiano le alleanze nella Casa del Grande Fratello Vip 2017e arrivano anche i primi malumori tra i concorrenti del reality. Nel mirino è finita in particolare Simona Izzo che fino ad oggi ha cercato di imporre le sue regole ma adesso comincia a stare antipatica soprattutto ad alcuni concorrenti giovani del reality che vorrebbero vederla finire fuori presto. La regista romana ordina, dispone, si intromette nella vita degli altri, dice che i suoi sono soltanto consigli di una persona più esperta e questo atteggiamento sta creando una vera insofferenza nei suoi confronti. In particolare gli ordini della Izzo sono contestati dai due fratelli, Cecilia e Jeremias Rodriguez, e da Luca Onestini che si sono ritrovati alleati nel contestare i suoi metodi. I due argentini hanno ammesso che ormai non la capiscono più, non hanno nemmeno più voglia di chiedersi perché si comporti in quel modo cercando di imporre a tutti i suoi gusti e le sue scelte, fino a farsi servire come una vera padrona e sono stanchi di farsi comandare. E anche l'ex tronista di Uomini e Donne manifesta tutta la sua insofferenza: “Ormai ho smesso anche di farmi delle domande”, ha detto agli altri due. Presto ci sarà un confronto diretto per farle capire che sta esagerando? Intanto però Simona ha vissuto il primo momento veramente difficile nella sua avventura al GF Vip 2017 perché ha sentito nostalgia per il suo storico compagno, Ricky Tognazzi. Così su è rivolta direttamente ad Alfonso Signorini, come se lui la potesse ascoltare, chiedendogli di far entrare il marito anche solo per pochi minuti.;Ma gli manca tantissimo anche il figlio Francesco, nato dal rapporto con Antonello Venditti: “Se venisse sarebbe meraviglioso, ho una malinconia terribile”,ha concluso.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp