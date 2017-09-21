Home Gossip Uomini e Donne: una corteggiatrice è la ex di Ignazio Moser

di Redazione 21/09/2017

Forse è ancora presto per dire quale abbia colpito di più tra le nuove corteggiatrici di Uomini e Donne anche perché le registrazioni del Trono Classico sono state ancora poche e le prime due puntate trasmesse da Canale 5 sono state incentrate soprattutto sui tronisti. In mezzo alle ragazze però c'è qualche faccia nota, come quella di Virginia Stablum che ha un legame tenuto fino ad oggi segreto anche con il Grande Fratello Vip 2017. La 19enne ragazza trentina infatti fino a qualche tempo fa è stata sentimentalmente legata ad Ignazio Moser, il figlio dell'ex campione del mondo di ciclismo Francesco che in questi primi giorni del GF Vip 2017 è una delle più belle sorprese in Casa e rischia seriamente di rubare la palma del più bello all'ex tronista Luca Onestini. L'ex ciclista dopo aver mantenuto il riserbo sulla sua vita sentimentale ne primi giorni del reality, nelle ultime ore si è aperto un po' di più con gli altri gieffini e ha raccontato di essersi lasciato solo da qualche mese con la sua fidanzata. Ma la rottura sembra farli ancora male. “Quando sei a casa – ha detto - non ci pensi, poi arrivi qui ti guardi dentro e pensi tanto. Ti viene fuori anche qualcosa che pensavi di aver rimosso”. Lui non ha fatto nomi, ma intanto dai profili social sono spuntate alcune immagini dei due ragazzi teneramente insieme come coppia, anche se la loro ultima foto in due risale a giugno. Quindi dobbiamo immaginare che la storia si sia interrotta quando è cominciata l'estate, ma ha lasciato una ferita profonda nell'anima di Ignazio. La sua provocante ex invece ha voltato pagina e ha deciso di ritrovare l'amore a Uomini e Donne anche se per il momento non si è ancora dichiarata per Mattia Marciano o Paolo Crivellin. Ma come reagirà il suo ex quando scoprirà questa svolta?

