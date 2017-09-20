Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne news: Alex Migliorini, la confessione

Uomini e Donne news: Alex Migliorini, la confessione

di Redazione 20/09/2017

Tra le novità più attese del nuovo ciclo di Uomini e Donne c'è sicuramente Alex Migliorini, chiamato a raccogliere un'eredità importante e pesante. Un anno fa infatti la grandissima novità del dating show è stata l'introduzione del Trono Gay, ma il finale della storia tra Claudio Sona e Mario Serpa con tutte le polemiche successive non ha fatto bene alla credibilità del programma e della sua redazione. Oggi ci riprova lui che, intervistato da 'Tv Sorrisi e Canzoni', ammette di aver seguito con grande emozione quel trono. Alex è veronese come era anche Claudio, ma le similitudini tra i due ragazzi finiscono lì. Fa il parrucchiere per uomo e donna anche se gli piace di più con queste ultime perché sono più chiacchierone, ha sicuramente come pregio la sincerità ma ammette anche di essere permaloso e questo è bene che lo sappiano anche i suoi futuri corteggiatori. Come devono sapere che ha l'abitudine ad essere molto organizzato, quasi in maniera maniacale, e allo stesso tempo insicuro. Ecco perché adesso è arrivato a Uomini e Donne alla ricerca di un uomo forte e anche di una mente caotica. Uscire allo scoperto con la sua famiglia non è stato facile, ma quando è arrivato a diciott'anni ha deciso di farlo e dopo una prima fase di incertezza sono stati tutti dalla sua parte. Ammette però che la persona più vicina a lui è la sorella maggiore, Sabrina, ancora più dei suoi due gemelli Giada e Michael che comunque non gli somigliano molto perché sono eterozigoti. Il nuovo tronista di UeD esce da una storia d'amore conclusa cinque mesi fa, ora è pronto per innamorarsi di nuovo.

