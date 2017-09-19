Home Gossip GF Vip 2017, Jeremias è innamorato

GF Vip 2017, Jeremias è innamorato

di Redazione 19/09/2017

La prima settimana nella Casa del Grande Fratello Vip è servita per conoscere meglio Jeremias Rodriguez e capire che dietro alla sua apparenza di fratello della più famosa Belen c'è anche un ragazzo con un'anima e dei sentimenti. Il ragazzo si è lasciato andare ad un paio di baci per gioco con Carla Cruz, ma in realtà sta vivendo una storia tormentata con una ragazza misteriosa e che per lui sembra molto importante. Parlando con altri gieffini, Jeremias ha ammesso di essere tormentato per questa storia anche perché lei non vuole uscire allo scoperto e soprattutto non era d'accordo con il fatto che lui partecipasse al GF Vip 2017: “Voleva morire quando ha capito che sarei venuto qua. Non mi ha chiesto di non partecipare perché non glielo avrei permesso. Sa che la amo ma non credo che sarà tra il pubblico a tifare per me”. Lei, per quelle che sono le ultime news di gossip, potrebbe essere Sara Battisti anche perché l'argentino ha ammesso che è più giovane di lui e fa la commessa, lo stesso mestiere della ragazza in questione. Secondo il giovane Rodriguez la storia va avanti da almeno un anno fra alcuni tira e molla, ma è finita prima che lui entrasse nella Casa. A leggere però uno degli ultimi post su Instagram di Sara sembra che ci tenga ancora molto: “Le impronte di una leonessa – ha scritto - non possono essere cancellate da quelle di una gatta morta”. Una frase che molti hanno accostato a Carla Cruz, possibile rivale nel reality di Canale 5. Alla fine ci sarà un confronto vero tra i due?

