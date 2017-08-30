Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne news: anticipazioni e data prima puntata su Canale 5

Il cerchio attorno alla nuova stagione di Uomini e Donne poco alla volta si sta stringendo. Dai social sappiamo che oggi, 30 agosto, dalle 16 sul profilo Facebook ufficiale del dating show di Canale 5 ci sarà una gustosa anteprima (qualcuno ipotizza che si possa aprire anche un televoto per scegliere uno dei tronisti) mentre nel pomeriggio del 31 agosto gli studi si apriranno per le prime registrazioni ufficiali. Ma quando verrà trasmessa la prima puntata di UeD 2017? Il palinsesto autunnale di Canale 5 non è stato ancora comunicato ufficialmente, eppure l'ultimo numero del settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' rivela che il giorno buono sarà lunedì 18 settembre. Non è ancora chiaro se ad aprire il ciclo della nuova stagione sarà il Trono Classico oppure il Trono Over, ma tutte le anticipazioni tv portano a pensare che toccherà ai giovani con una serie di puntate speciali che serviranno per far conoscere i nuovi tronisti (almeno tre), ma anche per far rivedere alcune delle coppie che si sono formate nella passata edizione e per mostrare come sta andando la vita alle coppie dei fidanzati che hanno partecipato a Temptation Island 2017. Qualche giorno dopo invece toccherà al Trono Over che presenta diversi punti da chiarire: Gemma Galgani e Marco Firpo si presenteranno ancora fidanzati, una situazione sentimentale che li accomunava quando si è chiusa la passata stagione, oppure nel frattempo hanno veramente rotto come pensano molti? E Giorgio Manetti, impegnato nel lancio della sua prima autobiografia, avrà ancora voglia di cercare l'amore a Uomini e Donne? In più ci sarà spazio per clamorosi ritorni come quello di Barbara De Santi?

