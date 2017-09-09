Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne news, le scelte di Sabrina

di Redazione 09/09/2017

Se la scorsa settimana l'attesa era tutta per conoscere i nuovi tronisti di Uomini e Donne, nelle registrazioni di oggi (8 settembre) la grande protagonista è stata Sabrina Ghio. L'ex ballerina lanciata da Amici 2003 è alla ricerca dell'amore vero ma ancora una volta ha confessato che in realtà il suo uomo ideale è un suo collega, Mattia Marciano. Questa storia era già uscita nelle prime registrazioni del Trono Classico, ma questa volta è uscita in maniera più clamorosa perché la tronista romana nonostante sia uscita in esterna con due ragazzi che si chiamano Nicolò e con Matteo non ha trovato il feeling giusto. Quello potrebbe esserci con l'ex corteggiatore di Desirée Popper che lei segue già da qualche mese. Aveva sperato che la tronista brasiliana non lo scegliesse e così è stato, ma adesso che sono insieme sulla poltrona rossa nonostante l'attrazione che prova per lui sa che non succederà nulla e anche Mattia Marciano conferma che non c'è niente fra di loro. Ma c'è un altro mistero che accompagna questi primi giorni di Sabrina sul trono. Fra i corteggiatori infatti c'é anche Gianfranco Fresegna, già visto a luglio tra i 'tentatori' di Temptation Island 2017. Sul blog Il Vicolo delle News hanno mostrato alcune immagini nelle quali il ragazzo appare accanto ad Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli ma anche Guendalina Canessa che è una delle migliori amiche di Sabrina Ghio. Viene il sospetto quindi che i due si conoscano già, anche se non lo hanno ancora ammesso pubblicamente, e che forse lui sia solo in cerca di ulteriore visibilità.

