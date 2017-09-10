Loading...

Uomini e Donne news. Federica ripensa a Marco Cartasegna

10/09/2017

A quasi quattro mesi dalla scelta che aveva concluso il loro percorso c'è un clamoroso ritorno di fiamma tra Federica Benincà e Marco Cartasegna? Come tutti sappiamo la storia fra il tronista di Uomini e Donne e la sua corteggiatrice preferita è durata solo poche settimane e non è nemmeno finita benissimo visto che le accuse reciproche, almeno nei primi tempi, si sono sprecate. Adesso però l'aria sembra cambiata, almeno per la ragazza torinese. Evidentemente il fatto di stare lontani (anche se in realtà abitano abbastanza vicini) e di meditare su quello che è successo dopo la scelta a Uomini e Donne ha portato Federica a vedere tutte le cose con un occhio diverso e oggi l'ex corteggiatrice fa una rivelazione importante. In una lunga intervista al settimanale 'Mio' infatti ammette di aver provato a riavvicinarsi al suo ex. Una notte in cui non riusciva a dormire, poco tempo fa, la Benincà gli ha scritto, lui ha anche risposto ma poi lei non è andata avanti anche perché Marco le ha ribadito di aver preso la sua decisione un paio di mesi fa e non sembra voler tornare indietro. La ragazza non sa se Cartasegna fosse con un'altra in quel momento, ma comunque non ha voluto disturbarlo ulteriormente anche se rivale che da parte sua c'è di nuovo un'apertura anche perché l'ex tronista è uno degli uomini a cui è più legata e non è pentita di nulla. Sa che per Marco la storia è finita, ma non glie l'ha mai detto in faccia e quindi mollerà la presa soltanto quando questo succederà. Le ultime news di gossip però sembrano confermare che l'ex tronista di UeD sia ancora single e in fans della coppia sperano ancora in un ripensamento.
