Grande Fratello Vip 2017, tutte le anticipazioni

di Redazione 09/09/2017

Ormai manca poco all'apertura ufficiale per la prima volta della porta rossa che farà entrare in Casa tutti i protagonisti del Grande Fratello Vip 2017 e il cast del reality di Canale 5 ormai è pronto. Ci sarà Ilary Blasi, confermatissima dopo gli ottimi risultati di ascolti della passata edizione, e con lei anche Alfonso Signorini che sarà opinionista unico. Ma quest'anno c'è anche la novità della Gialappa's Band che potrà intervenire più volte durante la diretta anche se il trio in realtà sarà in uno studio di Milano e non a Roma. Nella conferenza stampa ufficiale di presentazione del GF Vip 2017 è stato confermato tutto il cast che già si conosceva, con qualche sorpresa. Nella prima puntata infatti entreranno in gioco Cristiano Malgioglio, i fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez, i due ex di Uomini e Donne Giulia De Lellis e Luca Onestini, insieme a Simona Izzo, Serena Grandi, Gianluca Impastato, Daniele Bossari, Aida Yespica, Veronica Angeloni, Marco Predolin, Ignazio Moser, Carmen Di Pietro e Lorenzo Flaherty. Ma la sorpresa, annunciata nelle ultime ore, è rappresentata da due bellissime modelle, molto frizzanti, che sono pronte ad entrare in Casa lunedì 11 settembre anche se non è chiaro quanto si fermeranno. Tra le novità di questa edizione ci saranno il 'club', un'area misteriosa e che concede tanto benessere ai suoi frequentatori, la doccia in salotto, la sauna ma anche un luogo scomodo in una parte che è stata definita “surreale”. In tutto i concorrenti saranno spiati da 90 telecamere e tra dirette su Cabale 5, collegamenti continui su La5 e Mediaset Extra, sintesi quotidiane su Italia 1 e ancora Canale 5 gli spettatori non perderanno nulla. Il televoto da casa? Sul sito ufficiale, via Sms al numero 477.000.3, con la App Mediaset FAN e dalla pagina ufficiale del Grande Fratello su Facebook (@GrandeFratello).

