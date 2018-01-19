Uomini e Donne news Trono Classico, Mariano e il sexy car wash
di Redazione
19/01/2018
Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico Mariano: la corteggiatrice Manuela porta il tronista in un autolavaggio per un sensuale car wash, come l’hanno presa in studio?
Anticipazioni ultima registrazione Trono Classico Mariano e NicolòIeri, giovedì 18 gennaio 2018, si sono tenute le registrazioni del Trono Classico. Nonostante si inizi con il tronista Nicolò, sarà Mariano il protagonista assoluto, vista la sorpresa osé come da anticipazioni uomini e donne di Maria De Filippi. Maria De Filippi fa partire un filmato riguardante la corteggiatrice Marta, rea di aver lasciato lo studio, e gli chiede di non andarsene. Virginia e Giulia, altre due corteggiatrici di Nicolò, assistono alla scena. In pratica, la ragazza rimane ferma sulla sua decisione, pur criticando Virginia ritenendola poco sincera, ma in seguito alle insistenze del ragazzo, gli dice che ci penserà. Si passa al giorno dopo e si vede lui con Virginia intenti a fare l’esterna in una Spa. I due parlando di Marta e si immergono nell’acqua. Complice l’atmosfera, lui confessa di averla pensata e le fa dei complimenti, poi la a braccia e scatta il bacio. In studio, Nicolò afferma che il suo percorso è cambiato e pena molto a Virginia, ricambiato. Nicolò però fatto un’altra esterna, ha organizzato una sorpresa a Marta e l’ha portata sulla neve, dove le insegna ad andare sullo snowboard e poi la abbraccia mentre lei racconta del suo privato. Marta entra in studio accolta affettuosamente e si procede con l’esterna di Giulia con Nicolò, realizzata dopo quella con Marta e il tronista si scusa in anticipo con la corteggiatrice per non essersi concesso molto con lei. L’RVM mostra una serie di domande sul suo carattere e sulle corteggiatrici rivali e si conclude con un semplice abbraccio tra i due e la questione è archiviata senza nessuna polemica particolare.
Ultima registrazione Trono Classico, esterne di MarianoDopo Nicolò, ecco il momento di Mariano: Maria fa entrare le sue corteggiatrici Manuela Q., Federica e Manuela K. e si fa un riassunto delle prove richieste dal tronista nella scorsa puntata, quindi è la volta della prima esterna con Manuela che porta il ragazzo in un autolavaggio e si propone in un sensuale car wash. Ci sono momenti in cui la temperatura si è notevolmente alzata, ma il giovane invece sembra non apprezzare il gesto, e in macchina la ragazza ha iniziato a piangere. Tornati in studio e dopo alcune domande, la ragazza confessa di essere amareggiata per l’atteggiamento, visto che non l’ha presa minimamente sul serio. Si continua con Manuela, la quale vuole insegnare a Mariano a fare le pulizie di casa: rifare il letto, stirare e così via. Seduti sul divano, la ragazza gli rivela di essere stata sposata e il ragazzo, per ricambiare la confidenza, parla della sua famiglia, ammettendo di essersi sentito molto bene. Mariano, in studio, rivela che ha notato una netta differenza con le esterne precedenti.
Anticipazioni Uomini e Donne, il car wash della discordiaL’opinionista Tina è partita all’attacco, ironizzando sull’esterna di Manuela, e la ragazza ha risposto a tono, ribadendo che non voleva fare il car wash. A questo punto Maria le suggerisce di decidere in autonomia che cosa voglia fare per stupire il ragazzo e brillare sulle altre ragazze. Si cambia argomento passando all’esterna di Federica, la quale sceglie di portare la colazione in hotel al tronista. I due parlano di loro stessi e lei, risentendo le parole dette sul suo passato, si mette a piangere, suscitando le critiche delle altre. Prima dei soliti saluti di Tina, Mariano poi ha insistito molto con la Redazione per far andare in onda un filmato particolare, ovvero un incoraggiamento all’ex tronista Valentina Dallari che non sta bene, ma che sta cercando di recuperare: il ragazzo vuole far sentire alla ragazza la sua vicinanza.
Redazione