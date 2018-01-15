Home Uomini e Donne Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri, nuovo amore a Uomini e Donne?

Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri, nuovo amore a Uomini e Donne?

di Redazione 15/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il trono di Sara Affi Fella Si sta mostrando particolarmente movimentato Come erano state le sue previsioni all'inizio. Chi Sperava di vedere Nicola Panico al suo cospetto a quanto pare si è sbagliato di grosso perché il nuovo amore a Uomini e Donne sarebbe segnato proprio da Sara Affi Fella e Nicolò Fabbri. Sara Affi Fella contro Nifular Addati Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere Sara Affi Fella contro Nifular Addati. Le due corteggiatrici Infatti sono entrati in piena competizione a causa del corteggiatore Lorenzo, dato che questa sua volta non sa scegliere con chi continuare il suo percorso. Sara Affi Fella In un primo momento aveva deciso di eliminarlo completamente dalla sua scia di corteggiatori, ma l'ultima esterna con la napoletana ha mostrato uno strano feeling sintonia tra i due. La cosa ha spezzato di Nifular Addati che ha deciso di non portarlo più in esterna. Sara Affi Fella nel mirino delle critiche? La tronista Sara Affi Fella di certo non è esente da critiche. Sono diversi i fan gli uomini e donne che accusano di manipolare il programma Per accrescere la sua notorietà. In molti pensano che la tronista napoletana sei ancora fidanzata con Nicola Panico, Ma il problema non sarebbe soltanto questo... Negli ultimi giorni la tronista napoletana ha avuto modo di conoscere anche Nicolò Fabbri, la non scelta di Sabrina Ghio. Nicolò Fabbri si vendica con Sara Affi Fella? Sara Affi Fella quanto pare rimasta particolarmente colpita dall'ex tronista di Sabrina Ghio, Nicolò Fabbri. Il nuovo flirt ha fatto arrabbiare così alcuni dei corteggiatori come Emanuele, il quale ha giudicato la napoletana decisamente contraddittori nei suoi interessi e Luigi, quest'ultimo però puntare il dito verso Lorenzo che non ha ancora deciso tra Sara Affi Fella e Nifular Addati. Comunque sia Sarà Affi Fella e Nicolò Fabbri sembrano essere davvero in sintonia, tanto che qualcuno avanza già la nascita di un nuovo amore a Uomini e Donne... Ma se la scelta dell' ex corteggiatore fosse un modo per vendicarsi nei confronti di Sabrina Ghio per la mancata scelta?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp