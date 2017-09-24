Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne, Sabrina Ghio protagonista assoluta

Uomini e Donne, Sabrina Ghio protagonista assoluta

di Redazione 24/09/2017

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne hanno regalato molte sorprese e anche emozioni forti ai nuovi tronisti. Su tutti Sabrina Ghio che in poche settimane è già diventata la più amata dal pubblico anche perché non ha nessuna paura a mostrare le sue vere emozione nelle esterne e in studio. É successo ancora una volta quando la tronista ha mostrato tutta la sua fragilità dopo l'esterna con Nicolò F.: lei è convinta di poter ancora trovare il vero amore e il corteggiatore l'ha stupita regalandole un completo per la figlia Pepenolpe, sua unica ragione di vita. L'ex di Amici si è commossa per il bel gesto, ma ha anche paura di essere giudicata come una cattiva madre per essere venuta a cercare un compagno a Uomini e Donne e non averlo fatto lontano dalle telecamere. Sabrina ha mostrato tutta la sua fragilità, la forza dei sentimenti che prova per la figlia, ma ha anche lanciato un messaggio chiaro a tutti i suoi corteggiatori. Per conquistarla servirà molto più di un bel sorriso e di un gran fisico perché chi si prende lei deve farlo anche con la figlia. Intanto però questo suo lato così tenero è piaciuto molto. Mattia Marciano e Paolo Crivellin invece continuano a rivaleggiare per le corteggiatrici anche se qualcuno di loro finalmente ha fatto una scelta dichiarandosi. I due tronisti dopo Vittoria, che ormai ha deciso di rimanere solo per il dentista napoletano. Non così è invece per Angela che è uscita con entrambi ma per il momento non si vuole dichiarare. Intanto però con Mattia ha già avuto un certo contatto fisico mentre a Paolo ha regalato una canzone e un braccialetto. La rivalità è destinata a continuare e non mancano le polemiche perché Nilufar e altre corteggiatrici sono convinte che Marciano conoscesse Vittoria prima di entrare.

