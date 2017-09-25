Home Gossip GF Vip 2017: la clamorosa proposta di Asia Nuccetelli

GF Vip 2017: la clamorosa proposta di Asia Nuccetelli

di Redazione 25/09/2017

Asia Nuccetelli è appena uscito allo scoperto presentando a tutti il suo nuovo fidanzato, l'aitante surfista Gianfranco, ma la figlia di Antonella Mosetti non finisce mai di stupire. Ospite dell'amica Barbara d'Urso a Domenica Live la ragazza ha ripetuto ancora una volta di essere stufa delle continue polemiche con Giulia De Lellis, anche perché la questione per lei ormai era morta da tempo, ma ha anche fatto una proposta clamorosa. Tutto è nato in settimana, quando la compagna di Andrea Damante nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 ha tirato ancora una volta fuori la storia della sua rivalità con la figlia di Antonella Mosetti nata un anno fa. A Giulia non era andato giù che Asia prendesse le cose del suo fidanzato, in particolare una maglietta a cui teneva molto e che annusava come se fosse lei la fidanzata dell'ex tronista, e da lì erano nate discussioni in serie che però sembravano ormai archiviate e che invece evidentemente sono ancora un nervo aperto per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La Nuccetelli ha ascoltato quanto detto dalla sua rivale al GF Vip ai suoi coinquilini e nelle ultime ore è passata al contrattacco dicendo di augurarsi che Giulia non si renda conto di quello che sta dicendo in quel contesto anche perché nei giorni scorsi ha utilizzato frasi pesanti sugli omosessuali e tutti hanno sentito. Quello che ha detto su di lei comunque non è vero o comunque è stato mal interpretato e allora la soluzione è una sola: “Per me questa storia è finita, io ho altre situazioni fuori. Spero vivamente che ne potremo riparlare quando lei sarà uscita per chiudere questa storia”.la De Lellis accetterà di chiarire definitivamente questa situazione per voltare pagina?

