GF Vip, Asia Nuccetelli presenta il fidanzato

di Redazione 24/09/2017

Qualche giorno fa Asia Nuccetelli ha annunciato ufficialmente di essere uscita dal mercato dei single perché dopo diversi mesi da sola ha finalmente un nuovo fidanzato ed è impegnata. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2016 però non ha voluto rivelare il nome del fortunato anche se il suo segreto è durato poco. In realtà è stata la stessa figlia di Asia Nuccetelli a far conoscere a tutti il ragazzo, che si chiama Gianfranco Battistini. L'annuncio della ragazza è arrivato attraverso Instagram e poco dopo anche la conferma, questa volta dal profilo del suo nuovo fidanzato, con una foto che li ritrae insieme. Fisico scolpito, capelli ricci e molto folti, un viso che buca subito lo schermo e una grande passione, quella per il surf che pratica quasi da professionista anche se pare si esibisca pure come artista con il fuoco. Inoltre dal suo passato spunta, come segnala il blog Isa&Chia, un'apparizione sul palco di Amici anche se nessuno se la ricorda Ma non è tutto, perché il nuovo fidanzato di Asia è anche uno dei migliori amici di Salvatore Gabriel Valerio, il cantante e produttore che da qualche tempo è il nuovo compagno di Antonella Mosetti come ha confermato la showgirl. Così sul web le battute si sprecano: c'è chi dice che la Nuccetelli non sa trovarsi un amore senza che intervenga la madre e chi immagina le uscite a quattro tra di loro. In ogni caso dopo il breve flirt estivo con il rapper romano Wayne Santana l'ex gieffina ha voltato ancora una volta pagina e sembra felice.

