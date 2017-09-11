Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne, Sabrina Ghio replica alle accuse

di Redazione 11/09/2017

Per vederla la prima volta in video dovremo attendere il 18 settembre, sempre che l'apertura stagionale nel pomeridiano di Canale 5 sia affidata al Trono Classico. Ma sono bastate le prime immagini scattate negli studi del dating show per capire che Sabrina Ghio è decisamente diversa dalla ragazzina che abbiamo conosciuto nella terza edizione di Amici e che allora era diventata l'idolo del pubblico. Certo, sono passati 14 anni e lei oltre ad un matrimonio fallito alle spalle ha anche una figlia di quattro anni, Penelope. Ma a molti è venuto il sospetto che l'aspetto fisico di Sabrina non fosse soltanto dovuto alla sua maturazione e che di mezzo ci fossero diversi interventi da parte di qualche chirurgo plastico. Un'accusa che ovviamente ha raggiunto anche la nuova tronista di Uomini e Donne tanto che nell'ultima registrazione del programma è stata direttamente lei a rispondere a quelle insinuazioni. In realtà l'unica parte del corpo per la quale ricorre ad un aiutino sono le labbra, con qualche iniezione di filler che aiutano a far sparire le rughe e gli inestetismi dovuti all'età, ma anche in quella zona è tutta naturale. Inoltre ormai da molto tempo la bionda ballerina che all'epoca di Amici era arrivata seconda alle spalle del collega albanese Leon Cino da tempo ha appeso le scarpette al chiodo perché si occupa di marketing per uno studio medico, ma anche di moda e quindi non ha bisogno di ritoccarsi. Basteranno queste spiegazioni ai suoi corteggiatori per farsi avanti e farle trovare quell'amore folle che ha detto di cercare a Uomini e Donne?

