News UeD: Alex Migliorini, i sospetti su due corteggiatori

di Redazione 10/09/2017

Due sole registrazioni di Uomini e Donne non sono ancora sufficienti per dire se Alex Migliorini potrà rivelarsi un personaggio all'altezza di quello che era stato un anno da Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia del dating show di Maria De Filippi, ma il primo impatto del giovane parrucchiere e modello veronese è stato molto positivo. Ora però spuntano dei contatti sospetti che potrebbero indirizzare la sua scelta. In molti infatti hanno notato il feeling che sembra già essere forte fra il tronista e Andrea Nascimbeni, uno dei primo corteggiatori che ha attirato la sua attenzione e che è stato portato in esterna. Nulla di strano, se non fosse che i due potrebbero già essersi conosciuti in precedenza anche perché Desenzano sul Garda, dove vive il ragazzo, è decisamente vicina a Verona che è la città natale di Alex. E i dubbi aumentano curiosando tra le pagine social del corteggiatore, perché su Instagram uno di quelli che lo segue è Migliorini e il tronista ha messo anche diversi 'like' nelle scorse settimane alle sue foto. Ma non è tutto perché pare che tra i nuovi corteggiatori del tronista gay ci sia anche Claudio Merangolo, il ragazzo romano che da tempo vive e lavora a Milano e nei mesi scorsi era stato indicato da molti come uno dei possibili favoriti per sedere sul trono. Anche lui è già stato portato in esterna e la rivalità con Andrea per il cuore di Alex presto potrebbe diventare fortissima.

