Grande Fratello Vip. Andrea Damante nella bufera

di Redazione 11/09/2017

Forse dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 2017 si parlerà anche di altro, ma intanto al centro dell'attenzione ancora una volta ci sono Giulia De Lellis e il suo compagno, Andrea Damante. La coppia nata un anno e mezzo fa a Uomini e Donne fa sempre discutere e questa volta nella bufera è finito l'ex tronista che salterà sicuramente la prima puntata del reality nel quale è stato grande protagonista lo scorso anno. Quando Giulia entrerà nella Casa più spiata d'Italia infatti il suo compagno non sarà in studio per sostenerla, come invece aveva fatto lei nella prima edizione del reality di Canale 5. Un'assenza che è facilmente spiegabile, perché già un paio di mesi fa era stato lo stesso Andrea Damante ad informare i suoi fans che a settembre sarebbe partito per un tour come deejay in California ma anche in Cina, solo che allora nessuno poteva sapere con certezza che la sua donna sarebbe stata effettivamente chiamata come concorrente per il GF Vip 2017. Ad alcuni fans della coppia però questa assenza non piace comunque, anche se non significa che i due fidanzati siano in crisi e così sul web non sono mancare le critiche all'ex tronista veronese. Giulia però ancora una volta cerca di non farsi trascinare nella polemica e poche ore fa su Instagram ha postato una frase per darsi la carica prima di entrare: “Sono felice.. Felice di voi – ha scritto - delle mie nuove avventure, della mia storia. Sono orgogliosa di chi ho al mio fianco. Quindi gente .. siate felici per me, e se proprio non riuscite, vi capirò... Buona visione”. Da domani però avrà tutti gli occhi puntati addosso.

