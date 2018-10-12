Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni, due tronisti tornano nel programma?

Uomini e Donne anticipazioni, due tronisti tornano nel programma?

di Redazione 12/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il weekend termina con Uomini e Donne anticipazioni. Secondo una fuga una di notizie due tronisti tornano nel programma? Dunque, cari lettori, chi vorreste vedere nuovamente seduti sulle poltrone rosse? Trono classico anticipazioni, le richieste del web Temptation Islnd Vip e la versione classica dello show hanno permesso al mondo femminile di venire a conoscenza di ragazzi mai visto o dimenticati... Come nel caso di Andrea Cerioli. Voi magari vi chiederete: perché e possibile dimenticare Andrea Cerioli? Ad ogni modo il mondo del web impazza e chiede a Maria De Filippi di accogliere le loro richieste postate sul web. Nel corso di queste prime settimane stiamo avendo modo di seguire il nuovo percorso che stanno facendo Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, insieme alle altre due troniste Mara Fasolo è Teresa, conosciuta all'interno di Temptation Island questa estate. Ma se tornasse Andrea Cerioli sul trono? Giorgio Alfieri e Andrea Cerioli Temptation Island vip La prima edizione di Temptation Island Vip ha avuto modo di far conoscere a chi non fosse fan di Uomini e Donne Giorgio Alfieri e Andrea Cerioli. Quest'ultimo, in particolar modo, è arrivato nel piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2014. Successivamente Maria De Filippi ha voluto dare una chance al ragazzo che si è messo in gioco nel ruolo di tronista dove ha conosciuto la sua ex fidanzata Valeria Rapisarda. Andrea Cerioli, che quest'anno è stato tra i personaggi più discussi di Temptation Island Vip, potrebbe tornare a sedersi sulla poltrona rossa qualora Maria De Filippi accoglie la richiesta dei fan. Andrea Cerioli tronista Come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente Giorgio Alfieri e Andrea Cerioli comunque sono delle conoscenze già ben note al mondo di Uomini e Donne. Si deve sottolineare il fatto che Cerioli nell'arco dell'ultimo anno e mezzo ha fatto dei cambiamenti radicali, che sono piaciuti molto al pubblico. Vedendo la dolcezza e che Giorgio Alfieri ha riservato su Ursula, insieme alle attenzioni che Andrea Cerioli è riservato su Alessandra Sgolastra. Di confonderla... le fan di Uomini e donne hanno chiesto apertamente a Maria De Filippi di riportare i due uomini sul trono classico di Uomini e Donne. Una richiesta che fonda le basi nei vari commenti trovati sui social dove le follower dei due uomini chiedono appunto una possibilità per farsi conoscere e magari fare in modo che questi si innamorano di una di loro.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp