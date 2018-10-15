Home Home Sossio profilo Instagram: ecco la dedica d'amore per Ursula?

di Redazione 15/10/2018

Temptation Island Vip si è concluso da poco e sul Sossio profilo Instagram appare un messaggio che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di leggere... Arriva una dedica per Ursula? Sossio e Ursula dopo Temptation Island Vip T0emptation Island Vip è stato animato da sei storie d'amore in crisi per diversi motivi. Il reality show che mette a dura prova i sentimenti ha messo con le spalle contro il muro quelle relazioni che a quanto pare non erano così forti come pensavamo. Un esempio per capire quanto stiamo dicendo sono appunto Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga. I ragazzi pare che avessero dei problemi nella comunicazione, tanto che negli Parco degli ultimi due anni le cose non sempre sono andate come loro speravano. Alessandra sarebbe stata pronta per un passo in più, quindi verso la convivenza e Andrea Zenga no. Attenzione mediatica però adesso concentrato anche su Sossio e Ursula dopo Temptation Island Vip. Andrea Cerioli superstar a Temptation Island Vip? Uno dei personaggi più discussi Temptation Island vip senza ombra di dubbio È stato Andrea Cerioli, definito anche la super star del reality show. Il ragazzo ha messo in confusione Alessandro Sgolastra, mentre un altro tentatore ovvero Giorgia Alfieri ha messo in crisi Ursula. L'ex dama del trono over da tempo sentimentalmente legata a Sossio ha raccontato di attraversare una crisi particolare con il fidanzato, al punto di dubitare e non avere più una buona opinione di questo. D'altro canto proprio Sossio invece ha iniziato a provare qualcosa è corteggiare in modo spiegato una delle tentatrici di nome Sara. Ad oggi però le cose potrebbero essere completamente diverse. Sossio profilo Instagram: "Mi manchi" Con grande sorpresa dei fan di Temptation Island Vip e di Sossio Aruta ecco che arriva la dichiarazione d'amore che nessuno si aspettava. Sossio profilo Instagram ha postato un video che mette in risalto diverse foto dell'uomo insieme a Ursula. Parliamo appunto di immagini fatte in vacanza, durante i momenti di intimità, o semplicemente momenti di vita vissuta... A quanto pare Sossio ha veramente riflettuto e sta cercando di riprendersi in tutti i modi Ursula, dato che il video è postato con il commento "Mi manchi"? Nel frattempo però l'ex dama del trono over pare non aver risposto in alcun modo a quanto detto dall'ormai ex fidanzato Aruta. I due torneranno insieme si o no?

