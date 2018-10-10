Home Home Nicoletta Larini incinta? La verità di Stefano Bettarini

di Redazione 10/10/2018

le notizie riguardanti Temptation Island per una parlare di una delle coppie che più ha fatto ridere nella edizione del reality. Nicoletta Larini incinta? a raccontare cosa sta succedendo nelle ultime ore è stato proprio Stefano Bettarini. Stefano Bettarini e Nicoletta Larini A circa un mese Nicoletta Larini e Stefano Bettarini sono al centro dell'attenzione mediatica. La coppia si è presentata la scorsa settimana a Verissimo ospite di Silvia Toffanin, insieme ovviamente a Simona Ventura. la coppia in occasione dell' intervista avuto modo di raccontare qual'è stato il suo percorso all'interno di Temptation Island Vip, in particolar modo Nicoletta Larini ha confidato di aver perso circa 6 kg durante il periodo di permanenza nel villaggio delle fidanzate. Simona Ventura super partes Simona Ventura in occasione dell' intervista rilasciata nei salotti di Verissimo ha avuto modo di spiegare come Nicoletta Larini ha fatto sì che la famiglia si allarga se rimanendo unità. Un momento di forte crisi arrivato Quando il figlio della coppia Bettarini Ventura, ovvero Nicolò, quest'estate è stato accoltellato è operato d'urgenza. la speciale l'episodio visto coinvolta anche Nicoletta Larini che è stata un supporto per Stefano Bettarini e Simona Ventura... Il mondo del gossip Però attualmente ci interroga: Nicoletta Larini incinta? "Non voglio un terzo figlio" A cosa si è disposti a rinunciare per amore? Questa è la domanda che spesso viene posta a Nicoletta Larini che a quanto pare Sta rivoluzionando tutto per amore di Stefano Bettarini. dopo la possibilità che Nicoletta Larini potesse essere incinta ecco che l'ex calciatore chiarisce tutto al settimanale Chi: "Per rispetto alla mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. Nicoletta lo sa". Non ci sposeremo e non faremo un altro figlio". Nicoletta appoggia la decisione del compagno e dichiara: "Accetto la privazione di una famiglia. Oggi rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo".

