Uomini e donne anticipazioni Nilufar Addati: scelta vicina, ecco gli indizi

Maggio tempo di scelte per i tronisti di Uomini e donne. La bella Nilufar Addati secondo gli ultimi gossip Uomini e donne, sarebbe molto vicina alla sua scelta.

News Uomini e donne trono classico

Inizia una nuova settimana di registrazioni negli studi di Uomini e donne. I protagonisti del trono classico devono scegliere chi conoscere meglio fuori dal programma e con chi iniziare una storia d'amore. I petali rossi sono pronti e la romantica pioggia travolgerà una coppia. Rumors sempre più insistenti si concentrano sulla scelta di Nilufar Addati, la prima che potrebbe lasciare Uomini e donne. Nicolò Brigante ha scelto Virgina Stablum e ora tocca proprio a Nilufar e alla collega Sara Affi Fella. Il Vicolo delle News che segue gli ultimi aggiornamenti di Uomini e donne ha scoperto che nei prossimi giorni verrà registrata un'altra scelta e tutti gli indizi portano a Nilufar Addati sempre più presa da Giordano.

Uomini e donne Witty e il mistero di Nilufar

Il profilo di Nilufar Addati è scomparso dalla sezione dedicata ai protagonisti del momento di Uomini e donne e si trova in quella dei tronisti che hanno concluso l'esperienza nel dating game del pomeriggio di Canale 5. Escludiamo il fatto che si sia ritirata dal trono classico e sosteniamo invece la teoria della scelta che potrebbe avvenire appunto nella prossima registrazione. Potrebbe essersi verificato un semplice problema tecnico ma il profilo Instagram della tronista risulta attivo e non bloccato come da regolamento. Mentre attendiamo nuove news e anticipazioni dal mondo di Uomini e donne vi chiediamo: Nilufar Addati sceglierà Giordano Mazzocchi o Nicolò Ferrari?