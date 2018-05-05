Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati dopo la scelta?

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La terza fase del trono classico di Uomini e Donne si sta concentrando in toto sulle scelte dei protagonisti. Nel mirino delle news però sono finiti Nicolò Brigante e Virginia che si sono lasciati dopo la scelta... sarà vero?

Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella single?

Il programma di Maria De Filippi sta per volgere al termine, tanto che le anticipazioni di Uomini E Donne si sono concentrate sulle scelte dei tronisti. In questo frangente Sara Affi Fella continua a essere tra le protagoniste delle news di gossip, combattuta nella scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, ma attenzione perché potrebbe essere contemplata una terza opzione. Sara Affi Fella single dopo Uomini e Donne? Secondo alcuni rumors, infatti, sembrerebbe che la tronista napoletana potrebbe seguire l'esempio di Desireè Popper e lasciare il programma da single, anche se la cosa sembra molto improbabile. La domanda che si stanno ponendo in queste ore i fan del programma di Maria De Filippi riguarda Nicolò Brigante e Virgina: come sta la coppia dopo la scelta?

Nicolò vola a Taormina, Virginia si consola in discoteca?

In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere nascere una nuova coppia all'interno del programma di Uomini e Donne. Come desiderato dai fan di Nicolò Brigante, il tronista ha scelto Virginia Stablum, lasciando così Marta. Gli occhi attenti del gossip però hanno notato una cosa particolare: Nicolò vola a Taormina, mentre Virginia di si consola in discoteca a Verona? I fan di Uomini e Donne in pochissimo tempo hanno lanciato l'allarme: Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati?

Uomini e Donne regolamento

Nicolò Brigante e Virginia dopo la scelta sembrano essere svaniti nel nulla, tanto che qualcuno ha ipotizzato una crisi com'è avvenuto già tra Federica Benincà e Marco Cartasegna. Secondo alcuni rumors però quanto detto sembra essere il frutto di diverse fake news. Il Uomini e Donne regolamento sembra che vieterebbe alle neo coppie di mostrarsi "coppia" sui social, oltre che nei locali, non prima di una settimana dalla ufficializzazione della scelta... Dunque tra Nicolò e Virginia non vi è nessuna crisi?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e donne anticipazioni Nilufar Addati: scelta vicina, ecco gli indizi

Articolo Successivo

Alessia Cammarota rifatta, la verità dopo il parto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020