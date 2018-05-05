Home Uomini e Donne Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati dopo la scelta?

Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati dopo la scelta?

di Redazione 05/05/2018

La terza fase del trono classico di Uomini e Donne si sta concentrando in toto sulle scelte dei protagonisti. Nel mirino delle news però sono finiti Nicolò Brigante e Virginia che si sono lasciati dopo la scelta... sarà vero? Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella single? Il programma di Maria De Filippi sta per volgere al termine, tanto che le anticipazioni di Uomini E Donne si sono concentrate sulle scelte dei tronisti. In questo frangente Sara Affi Fella continua a essere tra le protagoniste delle news di gossip, combattuta nella scelta tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, ma attenzione perché potrebbe essere contemplata una terza opzione. Sara Affi Fella single dopo Uomini e Donne? Secondo alcuni rumors, infatti, sembrerebbe che la tronista napoletana potrebbe seguire l'esempio di Desireè Popper e lasciare il programma da single, anche se la cosa sembra molto improbabile. La domanda che si stanno ponendo in queste ore i fan del programma di Maria De Filippi riguarda Nicolò Brigante e Virgina: come sta la coppia dopo la scelta? Nicolò vola a Taormina, Virginia si consola in discoteca? In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere nascere una nuova coppia all'interno del programma di Uomini e Donne. Come desiderato dai fan di Nicolò Brigante, il tronista ha scelto Virginia Stablum, lasciando così Marta. Gli occhi attenti del gossip però hanno notato una cosa particolare: Nicolò vola a Taormina, mentre Virginia di si consola in discoteca a Verona? I fan di Uomini e Donne in pochissimo tempo hanno lanciato l'allarme: Nicolò Brigante e Virginia si sono lasciati? Uomini e Donne regolamento Nicolò Brigante e Virginia dopo la scelta sembrano essere svaniti nel nulla, tanto che qualcuno ha ipotizzato una crisi com'è avvenuto già tra Federica Benincà e Marco Cartasegna. Secondo alcuni rumors però quanto detto sembra essere il frutto di diverse fake news. Il Uomini e Donne regolamento sembra che vieterebbe alle neo coppie di mostrarsi "coppia" sui social, oltre che nei locali, non prima di una settimana dalla ufficializzazione della scelta... Dunque tra Nicolò e Virginia non vi è nessuna crisi?

