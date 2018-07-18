Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne Anticipazioni tronisti, l'appello di Marco Ferri

di Redazione 18/07/2018

La redazione di Maria De Filippi è già a lavoro in vista di settembre. Finalmente arrivano dei nomi papabili per le Uomini e Donne anticipazioni tronisti. Ecco che arriva l'appello di Marco Ferri e un'ex tronista. Marco Ferri: Grande Fratello Vip o Uomini e Donne? Il mondo del gossip torna a parlare di Marco Ferri. Il ragazzo a quanto pare è riuscito a conservare il suo buon rapporto con Francesco Monte, anche se sembra aver preso le distanze da Paola Di Benedetto. L'influencer e figlio del noto calciatore Nicola Ferri, attualmente è concentrato nella sua carriera lavorativa in vista di settembre. Secondo alcuni rumors Marco Ferri potrebbe esser arruolato per il cast del Grande Fratello Vip, ma il richiamo di Uomini e Donne è davvero molto forte. "Mai dire mai" Nel corso delle ultime settimane Marco Ferri è stato protagonista del gossip per diversi motivo. Recentemente il settimanale Chi ha pubblicato una foto che lo ritraeva durante un romantico ballo insieme a Gessica Notaro, recentemente protagonista di Ballando con le Stelle. In occasione di un'intervista, rilasciata sempre a Chi, Marco Ferri ha affermato di preferire un percorso all'interno di Uomini e Donne piuttosto che al Grande Fratello Vip, alimentando così le varie anticipazioni. Il ragazzo parlando del programma di Maria De Filippi ha aggiunto un "Mai dire mai", affermando che potrebbe fidanzarsi anche in estate... Il riferimento dunque va a Gessica Notaro? La Notaro però sarebbe corteggiata anche dall'attore Cristiano Caccamo. Tra i due chi conquisterà il suo cuore, ammesso che ci sia davvero questa competizione? Ex tronista torna a Uomini e Donne? Marco Ferri però non è l'unico nome nella lista delle Uomini e Donne anticipazioni tronisti. Sembrerebbe infatti che un ex tronista sia pronto a mettersi nuovamente in gioco. Stiamo parlando di Federico Mastrostefano, noto anche per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi. Mastrostefano a Nuovo TV ha dichiarato: "Maria De Filippi fammi tornare sul trono, perché voglio trovare l’amore della mia vita. E sono certo che in trasmissione riuscirei a trovare la persona adatta a me".

