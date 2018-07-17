Home Home Valentina Dallari anoressica: "Sto cercando di ritrovare la felicità"

Valentina Dallari anoressica: "Sto cercando di ritrovare la felicità"

di Redazione 17/07/2018

I fan di Uomini e Donne questo inverno sono stati scossi dalla notizia "Valentina Dallari anoressica". L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, qualche mese fa, ha confessato di avere dei gravi problemi relativi alla sua nutrizione, confermando che la sua eccessiva magrezza non fosse del tutto normale. Ad oggi però confessa: "Sto cercando di ritrovare la felicità". Valentina Dallari e Andrea Melchiorre Valentina Dallari deve la sua notorietà al percorso fatto a Uomini e Donne come tronista. All'epoca i due corteggiatori a contendersela erano Mariano Catanzaro e Andrea Melchiorre... Oggi Catanzaro è felicemente fidanzato con Valentina Pivati, conosciuta a Uomini e Donne dove ha partecipato come tronista a sua volta, mentre Andrea Melchiorre è ormai un noto fashion blogger all'estero ed è tornato alla ribalta in Italia dopo il suo percorso a Temptation Island, come tentatore di Sara Affi Fella. La partecipazione, ovviamente, ha nuovamente messo contro Valentina Dallari e Andrea Melchiorre, anche se il gossip è subito sfumato. Valentina Dallari anoressica? Da tempo i fan dell'ex tronista si chiedevano se Valentina Dallari anoressica o se l'eccessiva magrezza fosse, come direbbero le nostre nonne, "costituzione". Questo inverno però ecco che arriva la conferma dei sospetti. Valentina Dallari Instagram scrive: "Soffro di disturbi alimentari e sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto". "Sto cercando di ritrovare la felicità" Nel corso di questi mesi, come potete ben immaginare, le notizie relative all'ex tronista sono state davvero pochissime. L'obiettivo era comunque quello di non minare la privacy di una ragazza che lotta contro dei problemi. Ad oggi i fan continuano a chiedersi: Valentina Dallari anoressica come sta? La Dallari ha raccontato il suo percorso in occasione di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine: "Procedo nel mio percorso a piccoli passi, però importanti. Sono quasi sette mesi che sono dentro la residenza ed esco solo i weekend che mi servono per svagarmi e mettermi un po' alla prova. E' dura, non lo nascondo, ma grazie alla mia famiglia, agli amici e al mio fidanzato, sto cercando di ritrovare la felicità che non avevo da tempo".

