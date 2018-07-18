Home Gossip Stefano De Martino contro Belen a causa delle foto di Santiago?

Stefano De Martino contro Belen a causa delle foto di Santiago?

di Redazione 18/07/2018

Torniamo a parlare di Stefano De Martino contro Belen. Secondo quanto raccontato nel corso delle ultime ore, il tutto sarebbe avvenuto a causa delle foto di Santiago, unico figlio della coppia. Stefano De Martino single? In questi due anni il mondo del gossip è sempre stato concentrato al fine di scoprire quale potesse essere la nuova fidanzata del ballerino di Amici di Maria De Filippi. Attualmente Stefano De Martino single ma non troppo. Recentemente l'ex marito di Belen Rodriguez sarebbe stato fotografato in compagnia di Cristina Buccino che starebbe frequentando in gran segreto nel cuore di Ibiza. Come potete benissimo immaginare, la coppia ha deciso di non rilasciare alcun tipo di dichiarazione, lasciando tutti con il fiato sospeso. Belen e Andrea Iannone crisi? Da circa due anni il mondo del gossip parla di Belen e Andrea Iannone crisi. Ogni piccolo litigio per la coppia viene interpretato come l'inizio della fine che comunque non arriva. A smentire e voci della crisi con la Rodriguez è stato lo stesso motociclista che a un fan su Instagram ha risposto dicendo che il sesso con Belen non basta ma... Altro che crisi! Ad ogni modo Belen e Andrea Iannone resta il fantasma di Stefano De Martino, anche se la showgirl e il ballerino conserverebbero un ottimo rapporto per il bene di Santiago. Stefano De Martino contro Belen? In questi ultimi mesi sono diverse le notizie riguardanti la vita privata di Belen. La reunion con Fabrizio Corona in occasione del compleanno del piccolo Santiago, il bellissimo rapporto conservato con Stefano De Martino... Oggi però il mondo del gossip tuona: Stefano De Martino contro Belen? A insinuare la cosa è stata una fan attraverso un commento su Instagram, la Rodriguez però ha prontamente risposto sfatando i rumors: "Sfida? L'altra foto gliel'ho mandata io!".

