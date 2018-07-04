Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Luigi Mastroianni nuovo tronista?

di Redazione 04/07/2018

Toto nomi in vista di settembre per le news del settore Uomini e Donne anticipazioni trono classico. Secondo alcuni rumors il protagonista indiscusso della prossima edizione del programma di Maria De Filippo potrebbe essere lui: Luigi Mastroianni nuovo tronista? Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella al Grande Fratello Vip? Estate 2018 tempo di anticipazioni scottanti.... Vi piacerebbe seguire un Grande Fratello Vip dove verrebbe proposto il triangolo Luigi Mastroianni, Sara Affi Fella e Francesco Monte? L'ex tronista napoletana nel corso della giornata di ieri, casualmente, ha lasciato un like nella foto di Francesco Monte Instagram. I due hanno sempre dichiarato di essere amici, ma il mondo del gossip continua a pensare che qui gatta ci cova, motivo per cui vedere Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella al Grande Fratello Vip potrebbe diventare davvero interessante! Uomini e Donne anticipazioni trono classico Durante queste settimane abbiamo più volte parlato di alcuni protagonisti del mondo di Uomini e Donne che potrebbero essere i nuovi potenziali tronisti. Secondo alcune news del settore Uomini e Donne anticipazioni nel toto nomi troviamo i due ex fidanzati di Sara Affi Fella: Nicola Panico e Luigi Mastroianni. Il calciatore napoletano sarebbe ben disposto a mettesi in gioco, perché desidera potersi innamorare nuovamente di qualcuno e vivere così una nuova storia d'amore. Luigi Mastroianni nuovo tronista? A chiarire il tutto è stato lo stesso ex corteggiatore di Catania. "Ho la testa altrove" Luigi Mastroianni in questi giorni sembra essere davvero concentrato sulla carriera lavorativa ma non solo... Le ragazze che gestiscono la fanpage a lui dedicata, Le bimbe di Luigi Mastroianni, dopo aver letto le Uomini e Donne anticipazioni trono classico hanno chiesto a Luigi Mastroianni quali fossero le possibilità di vederlo come nuovo tronista. Il ragazzo però ha prontamente risposto: "Non mi interessa in questo momento. Ho la testa altrove". Grande Fratello Vip 3 coming soon?

