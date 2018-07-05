Home Gossip Sara Affi Fella e Nicola Panico, dichiarazione shock: "Non si sono mai lasciati?"

di Redazione 05/07/2018

Sara Affi Fella e Nicola Panico sono tornati insieme? L'ex tronista napoletana sembra avere una vita sentimentale particolarmente frenetica. L'esperienza a Uomini e Donne aveva portato per la ragazza l'amore con Luigi Mastroianni, ma a quanto pare non è esattamente come abbiamo visto in queste settimane. In questi giorni è stata rilasciata una dichiarazione shock: "Non si sarebbero mai lasciati?". Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne Il mondo del gossip in queste settimane si è concentrato su l'ex corteggiatore Luigi Mastroinanni dopo Uomini e Donne e la fine dalla storia con Sara Affi Fella. Il ragazzo a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato che, secondo lui, l'ex tronista ha deciso di fare una scelta solo per portare a termine il suo percorso all'interno dello show di Maria De Filippi. Ad oggi Luigi Mastroianni ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera da Dj e il locale aperto a Scordia, in provincia di Catania. Sara Affi Fella, in questo frangente, ha deciso di riavvicinarsi al suo ex Nicola Panico? Sara Affi Fella: "La storia è finita 9 mesi fa" Subito dopo la fine della storia d'amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastorianni, i fan del gossip italiano hanno iniziato a ipotizzare che l'ex tronista si fosse riavvicinata al suo ex Nicola Panico. Sara Affi Fella in un commento su Instagram ha subito risposto chiarendo tutto: "La storia è finita 9 mesi fa". "Potrebbe essere che non si siano mai lasciati" A commentare un possibile riavvicinamento tra Sara Affi Fella e Nicola Panico è stata l'ex gieffina Lidia Vella, in occasione di un'intervista rilasciata a Radio Radio. Lidia Vella ha dichiarato: "Potrebbe essere che non si siano mai lasciati. Da quello che leggo in giro, mi sono fatta un’idea, secondo me gran parte della colpa è stata di Sara. Secondo me lei non era predisposta o forse non poteva. Sara e Nicola potrebbe essere che non si sono mai lasciati… Non lo escludo".

