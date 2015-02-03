Loading...

Uomini e donne possono essere amici? No, studio lo conferma

03/02/2015

Uomini e donne possono essere amici? E' stato sempre difficile fornire una risposta finora. Secondo uno studio psicologico condotto in Normandia, uomini e donne non possono essere buoni amici perché l'uomo, prima o poi, farà avances 'spinte'; insomma ci proverà.

Quello che finora era un dubbio, riguardo all'amicizia tra un uomo e una donna, è diventato certezza. Secondo lo studio, le donne interpretano generalmente l'interesse sessuale degli uomini come amicizia; viceversa, gli uomini decifrano erroneamente il comportamento del gentil sesso.

I giovani, però, non condividono il suddetto studio in quanto ritengono possibile stringere una forte amicizia con una persona di sesso opposto. Forse le nuove generazioni la pensano diversamente rispetto a quelle passate?

