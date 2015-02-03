Ibiza, cade da scogliera dopo aver ricevuto proposta di matrimonio

Il fidanzato le fa una proposta di matrimonio e lei, per la contentezza, cade dalla scogliera. La tragedia è avvenuta a Ibiza. Una ragazza bulgara, Dimitra Dimitrova, è morta dopo un volo di circa 20 metri.

Secondo le prime indiscrezioni, quando il fidanzato ha chiesto alla giovane Dimitra, 29 anni, se volesse sposarlo lei ha fatto un salto di gioia ed è caduta dalla scogliera, nel resort di Cala Tarida, ad Ibiza.

"Tutto fa pensare a una morte causata da un brutto incidente", ha detto un portavoce della Guardia Civil.

Dimitra era arrivata ad Ibiza qualche giorno prima della sua morte: aveva raggiunto il fidanzato, che lavora come cameriere. La bulgara cercava un lavoro.