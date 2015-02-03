Renault Kadjar: crossover prodotto in Cina, design minimalista

Archiviata la fallimentare parentesi Koleos, Renault ha deciso di gettarsi a capofitto nel proficuo mercato dei crossover. Ecco allora che spunta la Kadjar.

La nuova Renault Kadjar, presentata recentemente a Parigi, sarà prodotta in Cina sulla medesima piattaforma che ha generato vetture famose e molto vendute come Renault Espace e Nissan Qashqai.

Non si conoscono, attualmente, i propulsori e le trasmissioni della nuova Kadjar. Bisognerà attendere il prossimo Salone di Ginevra per avere informazioni più complete. Ciò che possiamo dire, ora, è che il novo crossover Renault avrà un design minimalista e senza fronzoli come la cugina Captur. Il prezzo della Kadjar non è stato rivelato; certo, non sarà come quello di un'utilitaria.