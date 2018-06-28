Home Uomini e Donne Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni news: "Non le importava nulla di me"

di Redazione 28/06/2018

Per i fan di Uomini e Donne ecco che arriva una notizia che speravamo di scrivere diversamente. Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni news: la coppia ha deciso di lasciarsi. L'ex corteggiatore ha dichiarato: "Non le importava nulla di me". Luigi Mastroianni: "Nessun sentimento" Come aveva già fatto Sara Affi Fella nelle passaste settimane per confermare la crisi... Luigi Mastroianni ha raccontato la sua versione dei fatti in occasione di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, nel nuovo numero in edicola: "La verità è che a lei di me non importava nulla. Ha scelto solo per portare a termine il percorso, ma senza nessun sentimento". Il ragazzo ha dichiarato, inoltre, che Sara Affi Fella avrebbe cercato mille scuse pur di non raggiungerlo a Catania, in Sicilia, preferendo comunque volare a Ibiza in compagnia delle amiche. "Abbiamo dormito in camere separate" Le dichiarazioni di Luigi Mastroianni hanno completamente stravolto la versione dei fatti fornita da Sara Affi Fella. In occasione dell'intervista l'ex corteggiare ha raccontato: "La storia tra me e Sara non è mai iniziata realmente. Subito dopo la scelta abbiamo trascorso 48 ore insieme. Due giorni in cui abbiamo dormito in camere separate, su richiesta di Sara- spiega Luigi Mastroianni. Lei mi ha fatto capire tra le righe che non voleva passare la notte insieme a me. Tralasciando la nostra intimità e i tempi che ciascuno vuole aspettare, e che io rispetto, non comprendevo perché non potessimo almeno dormire insieme. Già da lì, forse, avrei dovuto capire quale piega avrebbe preso questo rapporto". Sara Affi Fella: "Stasera parlerò anche io" Le accuse di Luigi Mastroianni hanno davvero lasciato tutti senza parole. Secondo l'ex corteggiatore, Sara Affi Fella, non era veramente intenzionata a lasciare Uomini e Donne insieme a lui o Lorenzo Riccardi. La scelta, dunque, sarebbe stata dettata da un fatto dovuto al fine di concludere nel migliori dei modi un percorso televisivo. Ad ogni modo Sara Affi Fella ha già annunciato su Instagram: "Stasera parlerò anche io"... Cosa sarà successo effettivamente tra i due ragazzi?

