Uomini potranno partorire con trapianto utero

In futuro gli uomini potranno partorire come le donne? Chissà? Un team della Cleveland Clinic, in Ohio (Usa), è certo che la gravidanza maschile sarà presto possibile

Gestazione maschile e polemiche

grazie a un trapianto di utero anche gli uomini potranno partorire

nella Cleveland Clinic è stato permesso a molte donne prive di utero, o con utero malfunzionante, di avere un figlio mediante trapianti

Uomini potranno partorire entro 10 anni?

"La mia ipotesi è che la gravidanza maschile sarà possibile tra cinque, dieci anni al massimo... Oggi i progressi della medicina permettono alle donne transgender di regolare la loro biochimica sopprimendo gli ormoni maschili e introducendo quelli femminili, avere dei seni che permettono di allattare e vagine costruite chirurgicamente".

La notizia della possibilità di far partorire anche gli uomini sta già suscitando numerose polemiche di ordine etico in tutto il mondo. L'equipe di ricercatori della clinica americana, però, è certa che. Gli scienziati americani hanno già individuato i volontari che, prossimamente, saranno sottoposti a un trapianto di utero. Certo, le difficoltà non sono poche, visto che l'anatomia maschile e femminile non sono proprio analoghe. Gli uomini, ad esempio, sono privi dei legamenti pelvici che servono a sostenere l'utero e della vascolarizzazione fondamentale per nutrire l'utero col sangue. Pare che la problematica maggiore sia rappresentata dal trasferimento dell'embrione coltivato in laboratorio nell'utero impiantato. La gravidanza maschile, dunque, è vicina. Ricordiamo che. Gli studiosi hanno iniziato così a pensare nella possibilità di far partorire anche gli uomini. Gli ostacoli, tuttavia, sono molti.La ricercatrice californianaè certa che anche gli uomini potranno partorire tra qualche anno:Il trapianto di utero negli uomini servirà a fornire un posto dove il feto si potrà sviluppare. Certo, negli uomini sarà più difficile effettuare un intervento del genere e il rischio di rigetto sarà elevato.