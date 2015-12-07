Valeria Marini: storia d'amore con Jovanotti, primo bacio in riva al mare
di Redazione
07/12/2015
"Ci siamo conosciuti agli inizi, non eravamo ancora famosi. Lavoravamo per la stagione in Sardegna; lui faceva il dj, io ballavo in discoteca e servivo ai tavoli. Era solare, pieno di gioia, come oggi. Il primo bacio? in riva al mare. La notte di San Lorenzo mi ha insegnato a guardare le stelle e ad esprimere il desiderio".E' passato molto tempo da quei momenti. Oggi Valeria Marini e Jovanotti sono due personaggi molto popolari e ricchi. Lei ha recitato in tante pellicole e lui ha scalato le vette delle classifiche italiane coi suoi brani e dischi. Jovanotti non ha ancora rilasciato commenti riguardo all'intervento della Marini a Domenica In e, forse, non dirà nulla. Valeria ha ragione, Lorenzo non è mai cambiato: è sempre allegro e sorridente, nonché un grande fautore della libertà e dei diritti di ognuno. Dopo gli attentati dello scorso 13 novembre a Parigi, Jovanotti ha scritto su Facebook:
"Non cambieremo abitudini, le rafforzeremo, saremo migliori, saremo più attenti, ma non smetteremo di voler essere liberi".
