Uomini vs donne: chi fa meglio trading?
di Redazione
09/06/2018
Secondo il mondo dell’economia pare che le donne siano più brave in specifici compiti rispetto agli uomini, ma la gente di solito si stupisce di scoprire che la mentalità e le caratteristiche femminili possono pure essere un buon incentivo nel mondo del trading. Pure se non c’è stata dimostrazione che sia caratterizzata da speciali cromosomi immagazzinati nel DNA, le cose che vanno in un'unica strada per far sì che le donne abbiano un comportamento in un certo modo, dimostrano l’esistenza di un’influenza positiva sulle loro capacità di fare trading. Certo, sono tutte fasi speculative, ma ci sono motivi che possono influenzare il modo in cui le donne hanno la tendenza ad operare facendo fruttare i loro risparmi.
Donne: quasi tutte sono brave a fare tradingOra è ovvio che ogni donna è una donna a sé, ma c’è una certa sensazione di calma che le donne sfoggiano rispetto agli uomini, imparando così come fare trading molto più rapidamente degli uomini. Nel bel mezzo di un putiferio, le donne sono in grado di mantenere un self control chiaro e fare ciò che si deve. Sono in grado di organizzare, classificare e capire il flusso. Sono stati capaci di prepararsi e lo stesso vale per il trading. Non piange sul latte versato o sul tempo speso ad osservare oltre i grafici, i diari e i blog. Quando sono mature per fare il grande passo, hanno passato il tempo di preparazione sufficiente. Quando si tratta di trading sul forex, la loro mole di fiducia e calma può essere il punto più favorevole per superare un periodo di alti e bassi, Non a caso le donne tendono sempre ad imparare il multitasking sin da bambine e l’importanza di rispettare le linee guida mirate che porteranno a esiti positivi. Raggiungono un’esperienza matura di prima mano in cucina, dove si possono subire tendenze anche al fallimento. Ovvio è che questo accade in particolare nel mondo del trading. Devono fare i compiti, ricordare a memoria le “ricette” e imparano come va il sistema. Sono molto creative e flessibili da comprendere come le regole del forex possono essere diminiuite ad un sistema. Una volta che hanno ideate il loro piano di trading, sono molto brave a seguirlo.
Donne: abili trader per questione di tempo?Gli uomini potrebbero avere la necessità di svegliarsi prima dell’alba per fare un qualsiasi tipo di operazione prima di poter fare una capatina in città per cominciare la routine di lavoro. Oppure non potranno dedicare la serata in famiglia per il controllo dei grafici e monitorare le loro operazioni. Le donne a volte hanno orari più tranquilli, il che consente loro un gran bel vantaggio. Alcune donne sono anche capaci di fare un lavoro a tempo pieno insieme al trading perché possono organizzare i loro orari di negoziazione in base al programma della loro famiglia. Il reddito extra può rappresentare una marcia in più per la famiglia, sia che si tratti di part-time o di trading a tempo pieno.
Articolo Precedente
Cosa fare quando la barba non cresce
Articolo Successivo
Gossip Uomini e donne Loredana Lecciso e Aida Nizar sul trono
Redazione