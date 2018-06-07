Gossip Uomini e donne Loredana Lecciso e Aida Nizar sul trono

Estate, tempo di previsioni e indiscrezioni per Uomini e donne. L'ultima stagione si è appena conclusa con ottimi risultati di ascolto e Maria De Filippi vuole puntare in alto, sul trono classico infatti vorrebbe far accomodare Aida Nizar fresca di Grande Fratello e Loredana Lecciso, single dopo la fine della relazione con Albano.

Tronisti nuova edizione Uomini e Donne

I rumors arrivano dal settimanale Vero Tv che ha lanciato l'esclusiva sulle troniste della stagione Uomini e donne 2017-2018. Nei corridoi si vocifera che Maria De Filippi cerca di convincere due belle signore a cercare l'amore nella sua trasmissione. Sia Aida Nizar che Loredana Lecciso sono single e hanno tutte le carte in regola per diventare le nuove troniste: bellissime, simpatiche e sempre al centro del gossip. Entrambe sono delle presenze fisse nei programmi di Barbara D'Urso quindi il pubblico del pomeriggio le conosce molto bene.

Uomini e donne o Grande Fratello Vip?

Aida Nizar ha partecipato al Grande Fratello 15 che si è concluso negli scorsi giorni e il suo nome è stato accostato a quello del Grande Fratello Vip che andrà in onda ad ottobre. La Nizar però ha smentito i rumors confermando che ha progetti importanti con la tv italiana e forse quest'impegno potrebbe riguardare proprio Uomini e donne. Per quanto riguarda Loredana Lecciso sappiamo solo quanto anticipato da Vero Tv circa il “corteggiamento” da parte di Maria De Filippi. La storia con Albano Carrisi è giunta al capolinea. Aida e Loredana sarebbero due ottime troniste di Uomini e donne e già immaginiamo i loro battibecchi, insieme a loro dovrebbe esserci anche un uomo, e circola il nome di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Sara Affi Fella.