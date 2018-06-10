Cosa fare quando la barba non cresce

Agevolare la crescita dei peli

Molti uomini nella vorrebbero sempre sana e forte, ma non sempre i risultati che si ottengono, nonostante tanta cura e tanta attenzione, sono quelli sperati. Spesso infatti, oppure in molte zone del viso i peli non crescono proprio. Ed allora, cosa fare in questi casi, ovvero quandoEbbene, la prima regola, che vale pure per chi non ha problemi di crescita della barba, è quella dimantenendo il viso costantemente pulito e idratato utilizzando uno shampoo delicato ed un olio da barba al fine di mantenerla sempre morbida.Spesso però tutto ciò non basta in quanto, anche per questioni di natura genetica, la barba potrebbe continuare a crescere lentamente, a non crescere proprio oppure a. In quest'ultimo caso si andranno a formare quei buchi sul viso che sono chiaramente antiestetici, ragion per cui serve pazienza magari aspettando fino ad otto settimane. Dopo due mesi, infatti, la barba sarà lunga anche se non uniforme, ma recandosi da un bravo barbiere si potrà finalmente ottenere una barba accettabile anche se non è troppo folta come magari si vorrebbe.Una spinta positiva in tal senso può arrivare dall'alimentazione in quanto con una, anche attraverso l'uso di integratori specifici, può aiutare nella crescita più rapida di un barba che nel tempo, con tanta pazienza, potrà essere finalmente un po' più folta.Se tutti questi consigli e rimedi non sortiscono gli effetti sperati per risolvere il problema della barba che non cresce, allora non resta che agire a livello medico e sempre e comunque sotto lo stretto controllo di uno specialista. In questo caso, infatti, per far crescere la barba si dovranno assumereche non è altro che l'ormone che regola la presenza o meno di peluria sul corpo e sul volto di un uomo. I prodotti a base di testosterone per incrementare la crescita della barba devono essere prescritti da uno specialista e devono essere assunti per il tempo e nelle dosi indicate. Si sconsigliano, invece, non solo soluzioni ed assunzioni fai da te di principi attivi a base di testosterone, ma anche acquisti attraverso canali non tradizionali come ad esempio l'e-commerce da siti stranieri o comunque da portali non autorizzati nella vendita online di farmaci.