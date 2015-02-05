Loading...

Vacanze: italiani vanno in casa amici o parenti, flop alberghi

Redazione

di Redazione

05/02/2015

Le vacanze piacciono agli italiani ma, complice la crisi, oggi pochi possono permettersele. Da una recente indagine Istat emerge che negli ultimi tempi gli italiani preferiscono alloggi privati quando si viaggia.

L'Istat ha sottolineato che i 2/3 degli italiani trascorre le vacanze in casa di parenti o amici. Molti, poi, alloggiano in bed & breakfast e appartamenti affittati. Tale trend ha determinato un calo degli afflussi negli alberghi ed altre strutture ricettive.

Il rapporto Istat 'Le vacanze in Italia nelle abitazioni private' parla chiaro: oggi gli italiani trascorrono le vacanze in casa di amici o parenti non solo per consuetudine ma anche per bisogno.

