Palermo, cadavere donna tra scogli Capo Gallo: era depressa?

05/02/2015

E' mistero a Palermo sulla morte di una 43enne, Silvana Tartamella. Il cadavere della donna è stato trovato tra gli scogli di Capo Gallo, a pochi metri dall'ingresso della Riserva, dinanzi al cantiere navale Motomar.

La Tartamella viveva con i genitori e una sorella. Il cadavere, secondo i primi accertamenti, si trovava in quel luogo da poco tempo. I carabinieri sono stati avvisati da due ragazzi che si trovavano nei paraggi.

Il corpo di Silvana Tartamella, ora, è a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'autopsia chiarirà i motivi della morte. Gli inquirenti stanno cercando di capire de la 43enne avesse problemi di depressione.

