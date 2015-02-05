Loading...

WhatsApp, chiamate vocali in arrivo: test iniziati in India

05/02/2015

Uomini e donne udite udite! E' probabile che arriveranno le chiamate vocali su WhatsApp. Colossi come Skype e Viber tremano, visto che la nuova funzionalità su WhatsApp verrà utilizzata sicuramente da milioni di persone.

Secondo un autorevole sito specializzato, la funzione delle chiamate vocale è in fase di sperimentazione in India. L'azienda, a quanto pare, sta testando la funzione delle chiamate vocali un esiguo numero di utenti.

Si vocifera che l'innovativa funzione verrà lanciata contestualmente alla presentazione di una nuova versione di WhatsApp. Ricordiamo che la chat è di Facebook, che l'ha pagata ben 19 miliardi di dollari.

