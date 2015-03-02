Loading...

Vaccini non causano autismo: giudici bolognesi ribaltano sentenza

02/03/2015

I vaccini trivalenti non provocano l'autismo. I giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno ribaltato la sentenza del 2012 in base alla quale una coppia di genitori era stata addirittura risarcita.

I giudici bolognesi hanno sottolineato che che non sussistono prove scientifiche che attestano la correlazione tra vaccini e autismo. Gli scienziati, stavolta, sono dalla parte dei magistrati.  In primo grado era stato accertato che l'autismo di un bimbo era conseguenza di un vaccino. Niente di più sbagliato, almeno secondo i giudici e la maggior parte degli scienziati.

