Vaccini non causano autismo: giudici bolognesi ribaltano sentenza
di Redazione
02/03/2015
I vaccini trivalenti non provocano l'autismo. I giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno ribaltato la sentenza del 2012 in base alla quale una coppia di genitori era stata addirittura risarcita.
I giudici bolognesi hanno sottolineato che che non sussistono prove scientifiche che attestano la correlazione tra vaccini e autismo. Gli scienziati, stavolta, sono dalla parte dei magistrati. In primo grado era stato accertato che l'autismo di un bimbo era conseguenza di un vaccino. Niente di più sbagliato, almeno secondo i giudici e la maggior parte degli scienziati.
