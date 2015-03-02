Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Volkswagen Passat è auto dell'anno 2015: Citroen C4 Cactus seconda

Redazione Avatar

di Redazione

02/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Germania in festa. La Volkswagen Passat è stata eletta Auto dell'anno 2015. Niente da fare per Citroen C4 Cactus e Mercedes Classe C, rispettivamente seconda e terza.

Il modello 2015 della Volkswagen Passat è riuscito ad ottenere il famoso riconoscimento grazie a 340 voti. La C4 Cactus ha ottenuto solo 248 voti, mentre la Mercedes Classe C 221.

Nel 2014 incassò il premio Car of the year la Peugeot 308, avendo la meglio sulle due elettriche Bmw i3 e Tesla S.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nek lancia "Prima di parlare": 11 inediti e cover di "Se telefonando"

Articolo Successivo

Vaccini non causano autismo: giudici bolognesi ribaltano sentenza

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022